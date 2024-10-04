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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 13:35 | Обновлено 04 октября 2024, 13:37
718
1

Известно, в каком матче Себальос сможет сыграть за Динамо после травмы

Колумбийский защитник пропустит игру против «Кривбасса»

04 октября 2024, 13:35 | Обновлено 04 октября 2024, 13:37
718
1
Известно, в каком матче Себальос сможет сыграть за Динамо после травмы
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

Колумбийский центральный защитник киевского «Динамо» Брайан Себальос пропустит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса». Об этом сообщает издание dynamo.kiev.ua.

По информации источника, 23-летний футболист на данный момент продолжает восстанавливаться от травмы и вернется к тренировкам лишь во время международной паузы на матчи национальных сборных.

Отмечается, что ближайший матч, в котором сможет принять участие Себальос, это игра 10-го тура чемпионата Украины против киевской «Оболони».

В сезоне 2024/25 Брайан Себальос провел 4 матча за «Динамо» и отметился 1 забитым мячом. Его аренда в киевский клуб рассчитана до января 2025 года.

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Брайан Себальос Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев Динамо - Кривбасс Оболонь - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитро Вербинський Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 1
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Xvalenok03
Раньше писали сколько недель, месяцев игрок может пропустить. Или игр.
МОЖЕТ.
Сейчас написали в какой игре он выйдет играть после травмы.
Значит тяжесть травмы можно регулировать?
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