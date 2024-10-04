Известно, в каком матче Себальос сможет сыграть за Динамо после травмы
Колумбийский защитник пропустит игру против «Кривбасса»
Колумбийский центральный защитник киевского «Динамо» Брайан Себальос пропустит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса». Об этом сообщает издание dynamo.kiev.ua.
По информации источника, 23-летний футболист на данный момент продолжает восстанавливаться от травмы и вернется к тренировкам лишь во время международной паузы на матчи национальных сборных.
Отмечается, что ближайший матч, в котором сможет принять участие Себальос, это игра 10-го тура чемпионата Украины против киевской «Оболони».
В сезоне 2024/25 Брайан Себальос провел 4 матча за «Динамо» и отметился 1 забитым мячом. Его аренда в киевский клуб рассчитана до января 2025 года.
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