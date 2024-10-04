Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца

Если еще неделю назад пациентов было шестеро, то теперь осталось трое. О каждом из подопечных, кто по тем или иным причинам оказался на больничном, в комментарии Ѕрогт.ua рассказал главный тренер «моряков» Александр Бабич:

– Боснийский легионер Владимир Арсич уже восстановился и приступил к занятиям в общей группе, – сказал он, – Понятно, что пока он не готов играть, однако тренируется вместе с командой уже пятый день.

Артем Присяжнюк, который длительное время находился в лазарете, уже избавился от специального «сапога», гипса и костылей. Сейчас он тренируется индивидуально. Беговую работу пока не выполняет, зато достаточно продуктивно занимается в зале, используя комплекс упражнений, направленных на растяжку.

Словенец Йон Шпорн пока также тренируется индивидуально. На этой неделе он начал беговую работу, и теперь ждем его скорого возвращения в состав. Мы рассчитываем на этого игрока.

С воротам Артуром Рудько такая же ситуация. Он приступил к занятиям, войдя в общую группу, однако мы наблюдаем, насколько нога дает ему возможность работать.

Бразилец Жоао Нето пока вынужденно ничего не делает, а лишь посещает теоретические занятия. Его нога находится в «сапоге», а передвигается он с помощью костылей. Однако несмотря на неожиданные сложности, настроение у него позитивное.

Что касается Ивана Петряка, то он уже занимается в общей группе. Хотя после вирусной болезни у него еще есть слабость. Поэтому перед очередным матчем будем учитывать его состояние, – сказал Бабич.

Сегодня «Черноморец» сыграет в Одессе в рамках 9-го тура УПЛ с киевской «Оболонью». На данный момент «моряки» находятся на 11 месте, имея семь очков. «Пивовары» занимают 15 строчку в турнирной таблице с пятью пунктами в активе.

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