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  4. Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 11:49 |
57
0

Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца

Переполненный клубный лазарет «моряков» постепенно уменьшается

04 октября 2024, 11:49 |
57
0
Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца
Александр Бабич

Если еще неделю назад пациентов было шестеро, то теперь осталось трое. О каждом из подопечных, кто по тем или иным причинам оказался на больничном, в комментарии Ѕрогт.ua рассказал главный тренер «моряков» Александр Бабич:

– Боснийский легионер Владимир Арсич уже восстановился и приступил к занятиям в общей группе, – сказал он, – Понятно, что пока он не готов играть, однако тренируется вместе с командой уже пятый день.

Артем Присяжнюк, который длительное время находился в лазарете, уже избавился от специального «сапога», гипса и костылей. Сейчас он тренируется индивидуально. Беговую работу пока не выполняет, зато достаточно продуктивно занимается в зале, используя комплекс упражнений, направленных на растяжку.

Словенец Йон Шпорн пока также тренируется индивидуально. На этой неделе он начал беговую работу, и теперь ждем его скорого возвращения в состав. Мы рассчитываем на этого игрока.

С воротам Артуром Рудько такая же ситуация. Он приступил к занятиям, войдя в общую группу, однако мы наблюдаем, насколько нога дает ему возможность работать.

Бразилец Жоао Нето пока вынужденно ничего не делает, а лишь посещает теоретические занятия. Его нога находится в «сапоге», а передвигается он с помощью костылей. Однако несмотря на неожиданные сложности, настроение у него позитивное.

Что касается Ивана Петряка, то он уже занимается в общей группе. Хотя после вирусной болезни у него еще есть слабость. Поэтому перед очередным матчем будем учитывать его состояние, – сказал Бабич.

Сегодня «Черноморец» сыграет в Одессе в рамках 9-го тура УПЛ с киевской «Оболонью». На данный момент «моряки» находятся на 11 месте, имея семь очков. «Пивовары» занимают 15 строчку в турнирной таблице с пятью пунктами в активе.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Черноморец» – «Оболонь».

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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Оболонь
Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Бабич Черноморец Одесса травма Владимир Арсич Артем Присяжнюк Йон Шпорн Артур Рудько Жоао Нето Иван Петряк инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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