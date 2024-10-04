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  4. «Если хочешь переехать в Европу...» Известный тренер высказался о Шапаренко
Лига Европы
04 октября 2024, 11:42 |
442
3

«Если хочешь переехать в Европу...» Известный тренер высказался о Шапаренко

Николай Цымбал считает, что хавбеку нужно добавить стабильности

04 октября 2024, 11:42 |
442
3
«Если хочешь переехать в Европу...» Известный тренер высказался о Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Николай Цымбал оценил игру полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2):

«Это игрок уже опытный, из национальной сборной, поэтому я ожидал от него большего. У него было несколько выходов на ударную позицию, но надо забивать, если ты лидер и претендуешь на переезд в Европу.

Он умеет это, вопрос только в стабильности. Ему нужно попасть в результативный ритм, забить гол, отдать ассист. У него и в чемпионате где-то немного не хватает: где-то в перекладину попадет, где-то выше. Я думаю его должно прорвать».

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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KOT
Заголовки рівня жовтої пресси "Роналду зняв шорти і показав..", "Редактор написав пост, а потім знайшов в себе в ж..."
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MIRRA
Чувак пройшов свій пік... більше 25 ніхто не дасть, а продавати менше нема смисла... Он продали Забарного за 30-ку, а натомість набрали вільних агентів і біловарів....
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0
potemkin78
что Шапаренка что Судакова нужно было продавать прошлой зимой, но думали заработать больше. нефартануло. щаз у них как физический так и эмоциональный спад
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0
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