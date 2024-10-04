«Если хочешь переехать в Европу...» Известный тренер высказался о Шапаренко

Известный украинский тренер Николай Цымбал оценил игру полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2):

«Это игрок уже опытный, из национальной сборной, поэтому я ожидал от него большего. У него было несколько выходов на ударную позицию, но надо забивать, если ты лидер и претендуешь на переезд в Европу.

Он умеет это, вопрос только в стабильности. Ему нужно попасть в результативный ритм, забить гол, отдать ассист. У него и в чемпионате где-то немного не хватает: где-то в перекладину попадет, где-то выше. Я думаю его должно прорвать».