Украина. Премьер лига04 октября 2024, 11:04 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ
6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
04 октября 2024, 11:04 |
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В воскресенье, 6 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «ЛНЗ».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шурман Д.Л. из Киевской области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
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