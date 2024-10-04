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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 11:04 |
68
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ

6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 11:04 |
68
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ
УПЛ

В воскресенье, 6 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Д.Л. из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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