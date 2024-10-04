Виктор БЛИЗНИЧЕНКО: «Карты раскрывать не буду, игра все покажет»

Полузащитник киевской «Оболони» Виктор Близниченко поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ против одесского «Черноморца».

– Карты раскрывать не буду, игра все покажет. Но с уверенностью могу сказать, что бой «Черноморцу» дадим и, конечно, надеюсь на положительный для нас результат.

– Победа над «Черноморцем» позволит вам покинуть зону вылета. Одесситы по первым матчам не дарят очки просто так. Интересно услышать твою характеристику оппонента.

– «Черноморец» в этом сезоне обновил состав почти на 100%, но им удалось в сжатые сроки создать боеспособный коллектив и поставить игру. Поэтому ожидаю тяжелого противостояния с большим количеством борьбы. Кто покажет более крепкий характер и большую жажду победы – тот и выиграет.

– Как-то готовили себя к тому, что матч в Одессе может растянуться во времени из-за воздушной тревоги?

– К сожалению, мы уже не первый сезон играем в таких обстоятельствах, поэтому думаю, что все игроки уже привыкли с этим.

Матч «Черноморец» – «Оболонь» состоится 4 октября в 15:30 по киевскому времени.