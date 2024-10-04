Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор БЛИЗНИЧЕНКО: «Карты раскрывать не буду, игра все покажет»
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 11:04 |
144
0

Виктор БЛИЗНИЧЕНКО: «Карты раскрывать не буду, игра все покажет»

Полузащитник «Оболони» поделился ожиданиями от матча против «Черноморца»

04 октября 2024, 11:04 |
144
0
Виктор БЛИЗНИЧЕНКО: «Карты раскрывать не буду, игра все покажет»
ФК Оболонь Киев. Виктор Близниченко

Полузащитник киевской «Оболони» Виктор Близниченко поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ против одесского «Черноморца».

– Карты раскрывать не буду, игра все покажет. Но с уверенностью могу сказать, что бой «Черноморцу» дадим и, конечно, надеюсь на положительный для нас результат.

– Победа над «Черноморцем» позволит вам покинуть зону вылета. Одесситы по первым матчам не дарят очки просто так. Интересно услышать твою характеристику оппонента.

– «Черноморец» в этом сезоне обновил состав почти на 100%, но им удалось в сжатые сроки создать боеспособный коллектив и поставить игру. Поэтому ожидаю тяжелого противостояния с большим количеством борьбы. Кто покажет более крепкий характер и большую жажду победы – тот и выиграет.

– Как-то готовили себя к тому, что матч в Одессе может растянуться во времени из-за воздушной тревоги?

– К сожалению, мы уже не первый сезон играем в таких обстоятельствах, поэтому думаю, что все игроки уже привыкли с этим.

Матч «Черноморец» – «Оболонь» состоится 4 октября в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ
Виктор Близниченко Оболонь Киев Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Оболонь
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Футбол | 03 октября 2024, 21:37 257
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму

Дубль Гложека принес победу немецкой команде

«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
Бокс | 03 октября 2024, 16:05 0
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил

Бой реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Бокс | 04.10.2024, 07:48
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Федорчук объяснил, почему не стоит критиковать Динамо за поражение в ЛЕ
Футбол | 04.10.2024, 10:07
Федорчук объяснил, почему не стоит критиковать Динамо за поражение в ЛЕ
Федорчук объяснил, почему не стоит критиковать Динамо за поражение в ЛЕ
Наполи – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 04.10.2024, 10:35
Наполи – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Наполи – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
02.10.2024, 08:26 1
Теннис
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
02.10.2024, 09:03 25
Футбол
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
03.10.2024, 11:55
Футбол
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
02.10.2024, 22:15 3
Футзал
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
03.10.2024, 12:57 9
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем