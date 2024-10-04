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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 10:53 |
36
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ворскла

6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 10:53 |
36
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ворскла
УПЛ

В воскресенье, 6 октября, в 13:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Романов В.М. из Днепра.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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