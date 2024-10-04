В воскресенье, 6 октября, в 13:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Романов В.М. из Днепра.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV