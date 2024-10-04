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Премьер-лига
Полесье
06.10.2024 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 10:46 | Обновлено 04 октября 2024, 10:50
28
0

Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 10:46 | Обновлено 04 октября 2024, 10:50
28
0
Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 6 октября, в 13:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Романов В.М. из Днепра.

Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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