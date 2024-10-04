Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
В воскресенье, 6 октября, в 13:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».
Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Романов В.М. из Днепра.
Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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