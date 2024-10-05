Украина. Премьер лига05 октября 2024, 08:35 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Левый Берег
5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
05 октября 2024, 08:35 |
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В субботу, 5 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Левый Берег».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шандор О.А. из Львова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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