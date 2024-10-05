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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 07:23 |
310
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух 

5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

05 октября 2024, 07:23 |
310
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух 
УПЛ

В субботу, 5 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «КСК Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Панчишин Д.И. из Харькова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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