Украина. Премьер лига05 октября 2024, 07:23 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Рух
5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
05 октября 2024, 07:23 |
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В субботу, 5 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».
Команды встретятся на стадионе «КСК Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Панчишин Д.И. из Харькова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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