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Премьер-лига
Александрия
05.10.2024 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 10:17 |
15
0

Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 10:17 |
15
0
Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 5 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «КСК Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Панчишин Д.И. из Харькова.

Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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