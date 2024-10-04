Барселона интересуется молодой звездой МЮ. Есть еще один претендент

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским вингером английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, на подписание 20-летнего футболиста также претендует туринский «Ювентус».

В сезоне 2024/25 Алехандро Гарначо провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Летом в СМИ появлялась информация, что Алехандро Гарначо может перейти в саудовский «Аль-Хиляль».