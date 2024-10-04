Барселона интересуется молодой звездой МЮ. Есть еще один претендент
Алехандро Гарначо также заинтересовал «Ювентус»
Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским вингером английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, на подписание 20-летнего футболиста также претендует туринский «Ювентус».
В сезоне 2024/25 Алехандро Гарначо провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Летом в СМИ появлялась информация, что Алехандро Гарначо может перейти в саудовский «Аль-Хиляль».
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