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  4. Барселона интересуется молодой звездой МЮ. Есть еще один претендент
Испания
04 октября 2024, 10:54 |
369
0

Барселона интересуется молодой звездой МЮ. Есть еще один претендент

Алехандро Гарначо также заинтересовал «Ювентус»

04 октября 2024, 10:54 |
369
0
Барселона интересуется молодой звездой МЮ. Есть еще один претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским вингером английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, на подписание 20-летнего футболиста также претендует туринский «Ювентус».

В сезоне 2024/25 Алехандро Гарначо провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Летом в СМИ появлялась информация, что Алехандро Гарначо может перейти в саудовский «Аль-Хиляль».

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Алехандро Гарначо Барселона Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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