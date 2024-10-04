Арина Соболенко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 октября состоятся четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) в верхней части сетки.

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 49) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко. Время начала встречи – 10:20 по Киеву.

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Это четвертая встреча соперниц. Мухова выиграла 2 очных поединка.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Чжэн Циньвень, либо против Мирры Андреевой.

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