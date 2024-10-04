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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 09:53 |
51
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря 

5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 09:53 |
51
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря 
УПЛ

В суботту, 5 октября, в 13:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Романюк А.М. из Ивано-Франковска.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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