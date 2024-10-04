В суботту, 5 октября, в 13:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Романюк А.М. из Ивано-Франковска.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV