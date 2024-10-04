Украина. Премьер лига04 октября 2024, 09:53 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря
5 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
04 октября 2024, 09:53 |
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В суботту, 5 октября, в 13:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Заря».
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Романюк А.М. из Ивано-Франковска.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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