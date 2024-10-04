В пятницу, 4 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Задиран С.С. из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV