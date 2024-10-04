Украина. Премьер лига04 октября 2024, 09:33 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Ингулец
4 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
04 октября 2024, 09:33 |
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В пятницу, 4 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Задиран С.С. из Киевской области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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