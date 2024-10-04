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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 09:33 |
107
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Ингулец

4 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 09:33 |
107
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Ингулец
УПЛ

В пятницу, 4 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Задиран С.С. из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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