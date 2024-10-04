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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 09:24 |
72
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Оболонь

4 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 09:24 |
72
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Оболонь
УПЛ

В пятницу, 4 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Когут А.А. из Тернополя.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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