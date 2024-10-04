Украина. Премьер лига04 октября 2024, 09:24 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Оболонь
4 октября состоится матч 9-го тура УПЛ
04 октября 2024, 09:24 |
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В пятницу, 4 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Когут А.А. из Тернополя.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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