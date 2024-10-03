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  4. Кривцов объяснил, почему решил покинуть Шахтер и уехал в США
Major League Soccer
03 октября 2024, 22:25 |
1298
1

Кривцов объяснил, почему решил покинуть Шахтер и уехал в США

Защитник беспокоится за детей, а также хотел получить новый вызов в карьере

03 октября 2024, 22:25 |
1298
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Кривцов объяснил, почему решил покинуть Шахтер и уехал в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о мотивации, которая побудила его покинуть донецкий клуб и уехать за океан, подписав контракт с клубом MLS «Интер Майами».

«Каждое утро для меня начинается с новостей, это мой утренний ритуал. За пределами поля я всегда думаю о ситуации в Украине, потому что я беспокоюсь о своих родителях, о своей сестре, которые все еще живут там. Когда я выхожу на поле, я забываю о войне, я думаю о футболе, и это небольшая часть дня, когда вы можете наслаждаться футбольным матчем без этой ситуации в моей стране».

«Мои родители пожилые люди, они не хотят переезжать даже в другой город в Украине. У них есть дом, все в этом городе [Запорожье]. Когда мы разговариваем, мы не только говорим о войне. Мы говорим о семье, других жизненных вещах. Они тоже беспокоятся о нас, потому что мы в новой стране с нашими детьми, и они хотят убедиться, что с нами все в порядке», – рассказал Кривцов.

На момент начала полномасштабной фазы российско-украинской войны сыну Кривцова было девять лет, а дочерям – семь и четыре. Ради их безопасности футболист и решил переехать за рубеж.

«Я слышал звуки взрывов, мои дети это слышали, и так быть не должно. Как отец, я должен был обеспечить безопасность своей семьи».

«Я часто был в дороге [играя за «Шахтер»] и нечасто видел свою семью, потому что они жили в Польше, а я иногда жил в Украине, иногда – в Польше, иногда – в Германии, много путешествовал на автобусах и поездах. Я уже немолодой человек, и мне было тяжело. Вот почему я решил изменить свою ситуацию и приехать в Америку. Я также хотел испытать что-то другое, новую страну, новый язык. Я покинул свою зону комфорта и теперь я счастлив, что сделал это».

«Сейчас стало лучше, потому что месяц назад она [супруга Кривцова] ездила в Украину и поняла, что здесь мы живем в безопасности, и нашим детям не приходится слышать эти звуки взрывов, сирен и прочие атрибуты войны, и это то, что мы должны делать как родители – обеспечивать безопасность наших детей», – заявил 33-летний Кривцов.

Отметим, что в текущем сезоне украинец сыграл 22 матча в MLS, отличившись 1 забитым мячом.

Контракт Кривцова с «Интер Майами» рассчитан до конца нынешнего года и содержит опцию пролонгации еще на 12 месяцев.

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Сергей Кривцов Интер Майами Шахтер Донецк Major League Soccer (MLS)
Алексей Сливченко Источник: Miami Herald
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turist86
А чому Сваток мовчить, як він виїхав у США?
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