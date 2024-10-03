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Испания
03 октября 2024, 22:25 | Обновлено 03 октября 2024, 23:04
94
0

Ольмо восстановится от травмы после международных встреч

Полузащитник Барселоны сможет сыграть против Севильи

03 октября 2024, 22:25 | Обновлено 03 октября 2024, 23:04
94
0
Ольмо восстановится от травмы после международных встреч
fcbarcelona. Дани Ольмо

26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо восстановится от травмы после международных матчей. Журналисты издания DailySport сообщают, что игрок сможет сыграть 20 октября в игре против «Севильи».

Дани Ольмо перешел в каталонский клуб летом 2024 года из футбольного клуба «РБ Лейпциг». Уже на старте сезона испанец получил травму и пропустил первые игры «Барсы». После восстановления Ольмо сыграл три матча за каталонцев, а в матче против «Жироны» снова получил травму.

Следующий свой матч «Барселона» проведет на выезде против «Алавеса» 6 октября.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Дани Ольмо Барселона травма
Олександр Сільченко Источник: Dailysports.net
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