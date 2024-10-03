Матч Динамо – Шахтер. Утверждены даты 11-го тура УПЛ

УПЛ утвердила даты и время матчей 11-го тура чемпионата Украины, в котором между собой сыграют Динамо и Шахтер. Встреча состоится 27 октября, начало в 18:00.

11-й тур

25 октября (пятница)

Рух – Черноморец 15:30

Полесье – Колос 18:00

26 октября (суббота)

Ингулец – Александрия 13:00

Кривбасс – ЛНЗ 15:30

Карпаты – Оболонь 18:00

27 октября (воскресенье)

Левый Берег – Заря 13:00

Верес – Ворскла 15:30

Динамо – Шахтер 18:00