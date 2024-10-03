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Украина. Премьер лига
03 октября 2024, 22:22 | Обновлено 03 октября 2024, 22:23
721
0

Матч Динамо – Шахтер. Утверждены даты 11-го тура УПЛ

Претенденты на титул сыграют 27 октября

03 октября 2024, 22:22 | Обновлено 03 октября 2024, 22:23
721
0
Матч Динамо – Шахтер. Утверждены даты 11-го тура УПЛ
ФК Шахтер

УПЛ утвердила даты и время матчей 11-го тура чемпионата Украины, в котором между собой сыграют Динамо и Шахтер. Встреча состоится 27 октября, начало в 18:00.

11-й тур

25 октября (пятница)

Рух – Черноморец 15:30

Полесье – Колос 18:00

26 октября (суббота)

Ингулец – Александрия 13:00

Кривбасс – ЛНЗ 15:30

Карпаты – Оболонь 18:00

27 октября (воскресенье)

Левый Берег – Заря 13:00

Верес – Ворскла 15:30

Динамо – Шахтер 18:00

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Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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