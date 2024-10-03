Украина. Премьер лига03 октября 2024, 22:22 | Обновлено 03 октября 2024, 22:23
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Матч Динамо – Шахтер. Утверждены даты 11-го тура УПЛ
Претенденты на титул сыграют 27 октября
03 октября 2024, 22:22 | Обновлено 03 октября 2024, 22:23
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УПЛ утвердила даты и время матчей 11-го тура чемпионата Украины, в котором между собой сыграют Динамо и Шахтер. Встреча состоится 27 октября, начало в 18:00.
11-й тур
25 октября (пятница)
Рух – Черноморец 15:30
Полесье – Колос 18:00
26 октября (суббота)
Ингулец – Александрия 13:00
Кривбасс – ЛНЗ 15:30
Карпаты – Оболонь 18:00
27 октября (воскресенье)
Левый Берег – Заря 13:00
Верес – Ворскла 15:30
Динамо – Шахтер 18:00
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