Впервые в сезоне. Довбик не выйдет в стартовом составе Ромы

В 22:00 начнется матч 2-го тура Лиги Европы между Эльфсборгом и Ромой. В основном составе итальянской команды не выйдет форвард Артем Довбик, который остался в запасе.

Украинец впервые в нынешнем сезоне не начнет игру в старте. Ранее наставник Иван Юрич сказал, что думал о том, чтобы предоставить Довбику отдых в матче еврокубках.

Артем в нынешнем сезоне забил два гола в чемпионате Италии и один мяч в Лиге Европы.

В запасе остались Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини.