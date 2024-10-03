Италия03 октября 2024, 20:53 | Обновлено 03 октября 2024, 20:56
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Впервые в сезоне. Довбик не выйдет в стартовом составе Ромы
Артем получил отдых
03 октября 2024, 20:53 | Обновлено 03 октября 2024, 20:56
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В 22:00 начнется матч 2-го тура Лиги Европы между Эльфсборгом и Ромой. В основном составе итальянской команды не выйдет форвард Артем Довбик, который остался в запасе.
Украинец впервые в нынешнем сезоне не начнет игру в старте. Ранее наставник Иван Юрич сказал, что думал о том, чтобы предоставить Довбику отдых в матче еврокубках.
Артем в нынешнем сезоне забил два гола в чемпионате Италии и один мяч в Лиге Европы.
В запасе остались Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини.
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