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Италия
03 октября 2024, 20:53 | Обновлено 03 октября 2024, 20:56
1108
0

Впервые в сезоне. Довбик не выйдет в стартовом составе Ромы

Артем получил отдых

03 октября 2024, 20:53 | Обновлено 03 октября 2024, 20:56
1108
0
Впервые в сезоне. Довбик не выйдет в стартовом составе Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В 22:00 начнется матч 2-го тура Лиги Европы между Эльфсборгом и Ромой. В основном составе итальянской команды не выйдет форвард Артем Довбик, который остался в запасе.

Украинец впервые в нынешнем сезоне не начнет игру в старте. Ранее наставник Иван Юрич сказал, что думал о том, чтобы предоставить Довбику отдых в матче еврокубках.

Артем в нынешнем сезоне забил два гола в чемпионате Италии и один мяч в Лиге Европы.

В запасе остались Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини.

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Артем Довбик Рома Рим Лига Европы Эльфсборг стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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