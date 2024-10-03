ВИДЕО. Динамо пропустило в середине первого тайма. Забил Адам Гложек

3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.

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В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Динамо пропустило гол в середине первого тайма. Адам Гложек открыл счет на 22-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча

ГОЛ! 1:0. Адам Гложек, 22 мин