Лига Европы03 октября 2024, 20:15 | Обновлено 03 октября 2024, 20:31
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ВИДЕО. Динамо пропустило в середине первого тайма. Забил Адам Гложек
В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо»
03 октября 2024, 20:15 | Обновлено 03 октября 2024, 20:31
472
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3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.
Динамо пропустило гол в середине первого тайма. Адам Гложек открыл счет на 22-й минуте.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча
ГОЛ! 1:0. Адам Гложек, 22 мин
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