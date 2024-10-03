Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо пропустило в середине первого тайма. Забил Адам Гложек
Лига Европы
03 октября 2024, 20:15 | Обновлено 03 октября 2024, 20:31
472
1

ВИДЕО. Динамо пропустило в середине первого тайма. Забил Адам Гложек

В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо»

03 октября 2024, 20:15 | Обновлено 03 октября 2024, 20:31
472
1
ВИДЕО. Динамо пропустило в середине первого тайма. Забил Адам Гложек
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Гложек

3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Динамо пропустило гол в середине первого тайма. Адам Гложек открыл счет на 22-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча

ГОЛ! 1:0. Адам Гложек, 22 мин

По теме:
Хоффенхайм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы. Все матчи игрового дня 3 октября. Смотреть онлайн LIVE
Вернется в Украину? Луческу рассказал, где планирует завершить карьеру
Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы видео голов и обзор Хоффенхайм - Динамо Адам Гложек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард АПЛ назвал клуб, где Мудрик бы играл лучше, чем в Челси
Футбол | 03 октября 2024, 20:23 0
Экс-форвард АПЛ назвал клуб, где Мудрик бы играл лучше, чем в Челси
Экс-форвард АПЛ назвал клуб, где Мудрик бы играл лучше, чем в Челси

Даррен Бент выделил «Арсенал» с Артетой

Хоффенхайм – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 03 октября 2024, 17:10 53
Хоффенхайм – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Хоффенхайм – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Постараться добыть первые очки

МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
Футбол | 03.10.2024, 06:02
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Футбол | 03.10.2024, 06:57
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Футбол | 03.10.2024, 02:39
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bohum
Попа йшло на понижені,ну настоящий Рамос у 75 років.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
01.10.2024, 23:21 30
Война
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
01.10.2024, 19:10 7
Футбол
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
02.10.2024, 07:18 9
Футбол
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
02.10.2024, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Чарльз назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика
Чарльз назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика
01.10.2024, 20:57 1
Бокс
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15 1
Бокс
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
02.10.2024, 08:26 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем