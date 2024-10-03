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  4. Тони КРООС: «Клубный ЧМ будет плохим. Им нужно меньше думать про деньги»
Испания
03 октября 2024, 20:11 |
304
0

Тони КРООС: «Клубный ЧМ будет плохим. Им нужно меньше думать про деньги»

Бывший футболист уверен, что матчей стало слишком много

03 октября 2024, 20:11 |
304
0
Тони КРООС: «Клубный ЧМ будет плохим. Им нужно меньше думать про деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Экс-хавбек «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, который минувшим летом завершил карьеру, согласен с тем, что количество матчей становится слишком большим.

Особенно футболисты недовольны появлением нового Клубного чемпионата мира, который должен стартовать летом 2025 года с участием 32 команд.

«Меня Клубный чемпионат мира не интересует, следить не буду. В какой-то момент футбольным властям нужно проснуться и начать чуть больше думать об игроков и чуть меньше – о деньгах».

«Это будет плохой турнир. В конце концов, игроки будут измотаны. Я рад, что как раз вовремя завершил карьеру», – сказал Кроос.

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Тони Кроос Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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