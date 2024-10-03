Тони КРООС: «Клубный ЧМ будет плохим. Им нужно меньше думать про деньги»

Экс-хавбек «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, который минувшим летом завершил карьеру, согласен с тем, что количество матчей становится слишком большим.

Особенно футболисты недовольны появлением нового Клубного чемпионата мира, который должен стартовать летом 2025 года с участием 32 команд.

«Меня Клубный чемпионат мира не интересует, следить не буду. В какой-то момент футбольным властям нужно проснуться и начать чуть больше думать об игроков и чуть меньше – о деньгах».

«Это будет плохой турнир. В конце концов, игроки будут измотаны. Я рад, что как раз вовремя завершил карьеру», – сказал Кроос.