Уникальный сезон. Украинская теннисистка дебютирует в топ-100 рейтинга
Стародубцева станет шестой украинкой в топ-100
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уступила в четвертьфинале крупного турнира WTA 1000 в Пекине, однако с понедельника впервые войдет в топ-100 женского рейтинга (сейчас – №115).
Нынешний сезон является прорывным для спортсменки.
24-летняя Стародубцева стала первой женщиной в Открытую эру, которой удалось в течение сезона квалифицироваться на все четырех турнира Grand Slam.
Сейчас в топ-100 рейтинга Украину представляют Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
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