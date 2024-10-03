Уникальный сезон. Украинская теннисистка дебютирует в топ-100 рейтинга

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уступила в четвертьфинале крупного турнира WTA 1000 в Пекине, однако с понедельника впервые войдет в топ-100 женского рейтинга (сейчас – №115).

Нынешний сезон является прорывным для спортсменки.

24-летняя Стародубцева стала первой женщиной в Открытую эру, которой удалось в течение сезона квалифицироваться на все четырех турнира Grand Slam.

Сейчас в топ-100 рейтинга Украину представляют Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.