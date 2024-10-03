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  4. Моуриньо может возглавить команду игрока сборной Украины
Англия
03 октября 2024, 17:36 |
902
0

Моуриньо может возглавить команду игрока сборной Украины

Португалец интересен английскому клубу

03 октября 2024, 17:36 |
902
0
Моуриньо может возглавить команду игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо может заменить в «Эвертоне» Шона Дайча. Как сообщает Football Insider, новый владелец «ирисок» Дэн Фридкин имеет хорошие отношения с португальским специалистом из-за его работы в «Роме» – американский бизнесмен также владеет римским клубом.

Моуриньо также известен по работе с португальским «Порту» (2002-2004), английскими «Челси» (2004-2007, 2013-2015), «Манчестер Юнайтед» (2016-2018), «Тоттенхэмом» (2019-2021), итальянскими «Интером» (2008-2010) и «Ромой» (2021-2024), испанским «Реалом» (2010-2013). С лета 2024 года португалец тренирует «Фенербахче».

За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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Жозе Моуриньо Эвертон Фенербахче Виталий Миколенко
Павло Павленко Источник: Football Insider
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