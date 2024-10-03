Сколько пропустит Тарас? Спортврач дал прогноз по травме Степаненко

В среду, 2 октября 2024 года, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и итальянской «Аталантой». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 63-й минуте игры с поля ушел полузащитник «горняков» Тарас Степаненко – он был заменен из-за травмы. По прогнозу спортивного врача Дмитрия Бабелюка, опытный футболист пропустит 3-4 недели.

Это означает, что, скорее всего, Степаненко не сможет помочь национальной сборной Украины в октябрьских матчах.

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

Ранее из-за травмы сборная Украины на почти такой же срок потеряла Виктора Цыганкова.