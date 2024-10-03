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  4. Сколько пропустит Тарас? Спортврач дал прогноз по травме Степаненко
Лига наций
03 октября 2024, 14:44 | Обновлено 03 октября 2024, 15:01
1030
4

Сколько пропустит Тарас? Спортврач дал прогноз по травме Степаненко

Дмитрий Бабелюк считает, что Тарас Степаненко пропустит 3-4 недели

03 октября 2024, 14:44 | Обновлено 03 октября 2024, 15:01
1030
4
Сколько пропустит Тарас? Спортврач дал прогноз по травме Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 октября 2024 года, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и итальянской «Аталантой». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 63-й минуте игры с поля ушел полузащитник «горняков» Тарас Степаненко – он был заменен из-за травмы. По прогнозу спортивного врача Дмитрия Бабелюка, опытный футболист пропустит 3-4 недели.

Это означает, что, скорее всего, Степаненко не сможет помочь национальной сборной Украины в октябрьских матчах.

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

Ранее из-за травмы сборная Украины на почти такой же срок потеряла Виктора Цыганкова.

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Дмитрий Бабелюк Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Лига наций травма
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 4
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DK1961
Счас лохметов на лондонской лужайке определит какого ржавого субъекта вместо киргиза в сборную просунуть. И проплатит его там пребывание (незаслуженное). Как обычно.
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potemkin78
эт у нас что один Бражко остался? прикольно
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