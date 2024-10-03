Максимов объяснил, в чем Вердер может помочь Динамо перед Хоффенхаймом

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Юрий Максимов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок группового раунда Лиги Европы по футболу между немецким «Хоффенхаймом» и киевской командой:

«В последнем туре Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «Вердер» и выигрывал – 3:0, но в итоге уступил, пропустив четыре гола подряд. Да, хозяева долгое время играли в меньшинстве, однако не имели права в родных стенах так опозориться.

Убежден, что эта болезненная неудача скажется негативно на психологическом состоянии местных футболистов и этим должны воспользоваться динамовцы. Тем более, что не только с «Вердером», но и в других поединках игра «Хоффенхайма» не производила целостного впечатления.

Что касается «Динамо», то работа над ошибками допущенными в предыдущем поединке – с «Лацио» уже проведена и то обидное поражение уже забыто.

Надеюсь, что с возвращением Дениса Попова в обороне киевлян будет царить порядок. Ставлю на победу «Динамо» – 2:1».

Сегодняшний поединок «Хоффенхайм» – «Динамо» начнется по свистку македонца Александара Ставрева в 19.45 по Киеву.

Ранее известный украинский тренер Виктор Скрипник прокомментировал поражение киевского «Динамо» от римского «Лацио» в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы.