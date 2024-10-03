Экс-игрок Шахтера объяснил, в чем Шахтер уступил Аталанте

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал почему горняки были такими беспомощными в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу, в котором уступили «Аталанте» из Италии – 0:3:

«Вчера в Гельзенкирхене «Шахтер» значительно уступал команде из Бергамо в физической подготовке, что помогало подопечным Гасперини властвовать на каждом клочке футбольного поля. В поединках УПЛ посредственные кондиции «Шахтера» не так заметны благодаря контролю мяча, но в противостоянии с такими визави, как «Аталанта», с ее интенсивностью, умением нагнетать темп, сразу становятся очевидными.

Знаете, удручает не только то, что «Шахтер» должен был проиграть с еще более позорным счетом, но и отсутствие четкого плана на игру. Поэтому и командные действия дончан не выдерживали критики, а отдельные попытки Судакова и Крыськива взять инициативу на себя, никаких дивидендов не принесли.

Все же, поэтому и проводятся такие соревнования, как Лига чемпионов, чтобы у команд была возможность убедиться чего они стоят на самом деле. А по сравнению с «Аталантой» «горнякам» еще работать и работать. И надо оперативно учиться на ошибках, потому что следующий соперник в Лиге чемпионов еще серьезнее – английский «Арсенал».

Сейчас «Шахтер» занимает в групповом турнире 27 место, набрав одно очко.

Ранее экс-форвард «Шахтера» назвал достижение команды в матче с «Аталантой».