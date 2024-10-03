Не только Ромеро. Реал хочет подписать топового защитника из Тоттенхэма

Мадридский «Реал» интересуется нидерландским центральным защитником лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Веном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб видит в 23-летнем футболисте идеального партнера для Эдера Милитао.

В сезоне 2024/25 Микки ван де Вен провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Кристианом Ромеро – другим центральным защитником «Тоттенхэма».