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  4. Не только Ромеро. Реал хочет подписать топового защитника из Тоттенхэма
Испания
03 октября 2024, 16:43 |
376
0

Не только Ромеро. Реал хочет подписать топового защитника из Тоттенхэма

Микки ван де Вен заинтересовал королевский клуб

03 октября 2024, 16:43 |
376
0
Не только Ромеро. Реал хочет подписать топового защитника из Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Микки ван де Вен

Мадридский «Реал» интересуется нидерландским центральным защитником лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Веном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб видит в 23-летнем футболисте идеального партнера для Эдера Милитао.

В сезоне 2024/25 Микки ван де Вен провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Кристианом Ромеро – другим центральным защитником «Тоттенхэма».

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Микки ван де Вен Тоттенхэм Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Кристиан Ромеро
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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