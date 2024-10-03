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Лига чемпионов
03 октября 2024, 12:34 | Обновлено 03 октября 2024, 12:35
519
2

«Даже не 30 миллионов!» Федорчук назвал реальную стоимость Судакова

Известный тренер считает, что Георгий стоит 10 миллионов евро

03 октября 2024, 12:34 | Обновлено 03 октября 2024, 12:35
519
2
«Даже не 30 миллионов!» Федорчук назвал реальную стоимость Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (0:3):

«Могу сказать, что «Шахтер» теперь уже не сможет с Судаковым повторить свой успех с Мудриком. Хотя Георгий и хотел бы пойти подобным путем, но травма накануне Евро-2024, затем неудачное выступление на том же турнире, плюс неготовность в физическом плане, что сейчас присуще всем игрокам «Шахтера».

Сейчас Судаков - это даже не 30 миллионов, а 10. Если Лукмана из «Аталанты» в 40 оценивают, то куда ему 30? Георгию пока надо успокоиться с этими трансферными сагами. Довбик и Забарный ничего не говорили, а уже играют в Европе и только повышают свою стоимость. Судаков - это разочарование, он вообще не лидер по игре».

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Георгий Судаков Олег Федорчук
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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potemkin78
я бы посоветовал Судакову не ехать  в сборную а отдохнуть.
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kadaad
Да он ничего не стоит.
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