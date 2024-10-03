«Даже не 30 миллионов!» Федорчук назвал реальную стоимость Судакова

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (0:3):

«Могу сказать, что «Шахтер» теперь уже не сможет с Судаковым повторить свой успех с Мудриком. Хотя Георгий и хотел бы пойти подобным путем, но травма накануне Евро-2024, затем неудачное выступление на том же турнире, плюс неготовность в физическом плане, что сейчас присуще всем игрокам «Шахтера».

Сейчас Судаков - это даже не 30 миллионов, а 10. Если Лукмана из «Аталанты» в 40 оценивают, то куда ему 30? Георгию пока надо успокоиться с этими трансферными сагами. Довбик и Забарный ничего не говорили, а уже играют в Европе и только повышают свою стоимость. Судаков - это разочарование, он вообще не лидер по игре».