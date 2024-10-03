«Даже не 30 миллионов!» Федорчук назвал реальную стоимость Судакова
Известный тренер считает, что Георгий стоит 10 миллионов евро
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (0:3):
«Могу сказать, что «Шахтер» теперь уже не сможет с Судаковым повторить свой успех с Мудриком. Хотя Георгий и хотел бы пойти подобным путем, но травма накануне Евро-2024, затем неудачное выступление на том же турнире, плюс неготовность в физическом плане, что сейчас присуще всем игрокам «Шахтера».
Сейчас Судаков - это даже не 30 миллионов, а 10. Если Лукмана из «Аталанты» в 40 оценивают, то куда ему 30? Георгию пока надо успокоиться с этими трансферными сагами. Довбик и Забарный ничего не говорили, а уже играют в Европе и только повышают свою стоимость. Судаков - это разочарование, он вообще не лидер по игре».
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