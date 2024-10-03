«Дерьмо на вентилятор». Скрипник назвал причину поражения Динамо от Лацио

Известный украинский тренер Виктор Скрипник прокомментировал поражение киевского «Динамо» от римского «Лацио» (0:3) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Динамо» в матче с «Лацио» должно было забивать, но сейчас мастерство игроков киевского клуба таково, что им нужно несколько моментов, чтобы забить гол. Собственно игра, рисунок, у «Динамо» есть. Команда качественно усилилась в межсезонье впервые за много сезонов, действительно качественно, а не абы кого купила, что потом идут по арендам играть. Пихаленок, Рубчинский, Брагару – все готовы играть сразу, без раскачки.

Сейчас Шовковскому нужно работать со своими игроками над одним компонентом – над реализацией, и все. Я видел в матче с «Лацио» у игроков «Динамо» желание, все старались, они не изображали из себя актеров, то есть, не делали вид, что пытаются играть, а действительно играли с душой, но... Знаете, очень легко критиковать, когда сидишь на трибуне или перед телевизором, но не стоит набрасывать лишний раз дерьмо на вентилятор».