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  4. «Дерьмо на вентилятор». Скрипник назвал причину поражения Динамо от Лацио
Лига Европы
03 октября 2024, 09:48 | Обновлено 03 октября 2024, 10:39
1296
0

«Дерьмо на вентилятор». Скрипник назвал причину поражения Динамо от Лацио

Известный украинский тренер считает, что киевлян подвело индивидуальное мастерство

03 октября 2024, 09:48 | Обновлено 03 октября 2024, 10:39
1296
0
«Дерьмо на вентилятор». Скрипник назвал причину поражения Динамо от Лацио
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Известный украинский тренер Виктор Скрипник прокомментировал поражение киевского «Динамо» от римского «Лацио» (0:3) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Динамо» в матче с «Лацио» должно было забивать, но сейчас мастерство игроков киевского клуба таково, что им нужно несколько моментов, чтобы забить гол. Собственно игра, рисунок, у «Динамо» есть. Команда качественно усилилась в межсезонье впервые за много сезонов, действительно качественно, а не абы кого купила, что потом идут по арендам играть. Пихаленок, Рубчинский, Брагару – все готовы играть сразу, без раскачки.

Сейчас Шовковскому нужно работать со своими игроками над одним компонентом – над реализацией, и все. Я видел в матче с «Лацио» у игроков «Динамо» желание, все старались, они не изображали из себя актеров, то есть, не делали вид, что пытаются играть, а действительно играли с душой, но... Знаете, очень легко критиковать, когда сидишь на трибуне или перед телевизором, но не стоит набрасывать лишний раз дерьмо на вентилятор».

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио Виктор Скрипник
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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