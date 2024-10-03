«Дерьмо на вентилятор». Скрипник назвал причину поражения Динамо от Лацио
Известный украинский тренер считает, что киевлян подвело индивидуальное мастерство
Известный украинский тренер Виктор Скрипник прокомментировал поражение киевского «Динамо» от римского «Лацио» (0:3) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы:
«Динамо» в матче с «Лацио» должно было забивать, но сейчас мастерство игроков киевского клуба таково, что им нужно несколько моментов, чтобы забить гол. Собственно игра, рисунок, у «Динамо» есть. Команда качественно усилилась в межсезонье впервые за много сезонов, действительно качественно, а не абы кого купила, что потом идут по арендам играть. Пихаленок, Рубчинский, Брагару – все готовы играть сразу, без раскачки.
Сейчас Шовковскому нужно работать со своими игроками над одним компонентом – над реализацией, и все. Я видел в матче с «Лацио» у игроков «Динамо» желание, все старались, они не изображали из себя актеров, то есть, не делали вид, что пытаются играть, а действительно играли с душой, но... Знаете, очень легко критиковать, когда сидишь на трибуне или перед телевизором, но не стоит набрасывать лишний раз дерьмо на вентилятор».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Марино повел пресс-конференцию после поражения во 2-м туре еврокубка