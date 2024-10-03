«Ничего не смогли». Экс-игрок сборной Украины оценил провал Шахтера в ЛЧ

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «горняков» от «Аталанты» (0:3) в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Аталанта» была сильнее «Шахтера» во всех аспектах: в плане организации игры, физической, тактической, технической подготовки. Бергамаски провели мощный матч в своем стиле: агрессивно и высоко прессингуя по всему полю. «Шахтер» ничего не смог с этим поделать, за всю игру, имея всего лишь один момент – когда пробивал Конопля в начале второго тайма.

Донецкая команда проиграла почти все единоборства и подборы, а это очень важно в футболе. Для меня современный футбол – это когда все игроки атакуют и все защищаются. В отличие от «Шахтера», «Аталанта» показала современный футбол. Итальянская команда вся шла в атаку и оборонялась, действуя компактно. «Шахтер» ничего не смог противодействовать сопернику, игроки не смогли один в один проявить себя.

Мне сложно сказать, почему «Шахтер» так слабо выглядит, потому что я не внутри команды, и практически не общаюсь с игроками «горняков». Большая проблема идет еще со старта чемпионата, который «Шахтер» начал не очень удачно, и казалось был до конца не готовым. В итоге это перешло на Лигу чемпионов.

Возможно, где-то в подготовке были проблемы, возможно, сказывается большое количество переездов. Может быть много факторов, но ответ на ваш вопрос знает только тренерский штаб и руководство клуба».