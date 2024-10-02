2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 48-й минуте счет 3:0 сделал Рауль Белланова. Буквально за несколько секунд горняки сумели создать первый момент в игре, но...

❗️ ВИДЕО. Это фиаско. Аталанта забила Шахтеру 3-й гол на старте второго тайма

ГОЛ! 0:3 Белланова, 48 мин.