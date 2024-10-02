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Лига чемпионов
02 октября 2024, 20:55 | Обновлено 02 октября 2024, 21:16
860
5

ВИДЕО. Это фиаско. Аталанта забила Шахтеру 3-й гол на старте второго тайма

Рауль Белланова сделал счет 3:0 на 48-й минуте матча Лиги чемпионов

02 октября 2024, 20:55 | Обновлено 02 октября 2024, 21:16
860
5
ВИДЕО. Это фиаско. Аталанта забила Шахтеру 3-й гол на старте второго тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 48-й минуте счет 3:0 сделал Рауль Белланова. Буквально за несколько секунд горняки сумели создать первый момент в игре, но...

❗️ ВИДЕО. Это фиаско. Аталанта забила Шахтеру 3-й гол на старте второго тайма

ГОЛ! 0:3 Белланова, 48 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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andruha40
Час Ахметову щукати заміну Пушичу
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+1
MrStepanovM .
так ще й ДК в матчі з лаціале обскочуть
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0
zelc006
Вони такіж лохи, як і дірка! Навідь, ще дирявій!
Ответить
0
Мосій Шило
Ото грузять ШЛЮХтарям,не встигаю рахувати!
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0
Дані Рохас
Это попущение
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0
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