ВИДЕО. Это фиаско. Аталанта забила Шахтеру 3-й гол на старте второго тайма
Рауль Белланова сделал счет 3:0 на 48-й минуте матча Лиги чемпионов
2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
На 48-й минуте счет 3:0 сделал Рауль Белланова. Буквально за несколько секунд горняки сумели создать первый момент в игре, но...
❗️ ВИДЕО. Это фиаско. Аталанта забила Шахтеру 3-й гол на старте второго тайма
ГОЛ! 0:3 Белланова, 48 мин.
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