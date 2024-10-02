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  4. ВИДЕО. Шахтер под конец первого тайма пропустил второй гол от Аталанты в ЛЧ
Лига чемпионов
02 октября 2024, 20:35 | Обновлено 02 октября 2024, 20:57
790
1

ВИДЕО. Шахтер под конец первого тайма пропустил второй гол от Аталанты в ЛЧ

Адемола Лукман поразил ворота горняков на 44-й минуте поединка 2-го

02 октября 2024, 20:35 | Обновлено 02 октября 2024, 20:57
790
1
ВИДЕО. Шахтер под конец первого тайма пропустил второй гол от Аталанты в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 44-й минуте счет 2:0 сделал Адемола Лукман. У нигерийского форварда также один ассист в этой игре. Он отдал голевую передачу на Джимсити.

❗️ ВИДЕО. Шахтер под конец первого тайма пропустил второй гол от Аталанты в ЛЧ

ГОЛ! 0:2 Лукман, 44 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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SHN
Кроты львовские или забейте или пропустите. Очень нужен ТБ
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