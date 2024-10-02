ВИДЕО. Шахтер под конец первого тайма пропустил второй гол от Аталанты в ЛЧ
Адемола Лукман поразил ворота горняков на 44-й минуте поединка 2-го
2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
На 44-й минуте счет 2:0 сделал Адемола Лукман. У нигерийского форварда также один ассист в этой игре. Он отдал голевую передачу на Джимсити.
❗️ ВИДЕО. Шахтер под конец первого тайма пропустил второй гол от Аталанты в ЛЧ
ГОЛ! 0:2 Лукман, 44 мин.
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