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  4. Дождались! Анчелотти выбрал стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Лилля
Лига чемпионов
02 октября 2024, 20:29 | Обновлено 02 октября 2024, 20:31
3553
2

Дождались! Анчелотти выбрал стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Лилля

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграет первый матч в сезоне 2024/25

02 октября 2024, 20:29 | Обновлено 02 октября 2024, 20:31
3553
2
Дождались! Анчелотти выбрал стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. За «Реал» в сезоне 2024/25 первый поединок проведет украинский вратарь Андрей Лунин. Тибо Куртуа вне заявки на матч из-за травмы.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Лилль Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Главное не обхезаться, без ошибок
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+1
Sukiyaki
Закину на 'Лілль заб'є'
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0
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