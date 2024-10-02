Дождались! Анчелотти выбрал стартовый состав Реала на матч ЛЧ против Лилля
Украинский вратарь Андрей Лунин сыграет первый матч в сезоне 2024/25
В среду, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.
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Матч пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. За «Реал» в сезоне 2024/25 первый поединок проведет украинский вратарь Андрей Лунин. Тибо Куртуа вне заявки на матч из-за травмы.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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