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Лига чемпионов
02 октября 2024, 20:12 | Обновлено 02 октября 2024, 20:42
1206
0

ВИДЕО. Шахтер пропустил от Аталанты на 21-й минуте в матче Лиги чемпионов

Берат Джимсити вывел итальянскую команду вперед после розыгрыша штрафного

02 октября 2024, 20:12 | Обновлено 02 октября 2024, 20:42
1206
0
ВИДЕО. Шахтер пропустил от Аталанты на 21-й минуте в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 21-й минуте счет открыл Берат Джимсити после розыгрыша штрафного. Для албанского защитника это первый гол в ЛЧ.

❗️ ВИДЕО. Шахтер пропустил от Аталанты на 21-й минуте в матче Лиги чемпионов

ГОЛ! 0:1 Джимсити, 21 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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