2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 21-й минуте счет открыл Берат Джимсити после розыгрыша штрафного. Для албанского защитника это первый гол в ЛЧ.

❗️ ВИДЕО. Шахтер пропустил от Аталанты на 21-й минуте в матче Лиги чемпионов

ГОЛ! 0:1 Джимсити, 21 мин.