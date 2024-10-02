Лига чемпионов02 октября 2024, 20:12 | Обновлено 02 октября 2024, 20:42
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ВИДЕО. Шахтер пропустил от Аталанты на 21-й минуте в матче Лиги чемпионов
Берат Джимсити вывел итальянскую команду вперед после розыгрыша штрафного
02 октября 2024, 20:12 | Обновлено 02 октября 2024, 20:42
1206
0
2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
На 21-й минуте счет открыл Берат Джимсити после розыгрыша штрафного. Для албанского защитника это первый гол в ЛЧ.
❗️ ВИДЕО. Шахтер пропустил от Аталанты на 21-й минуте в матче Лиги чемпионов
ГОЛ! 0:1 Джимсити, 21 мин.
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