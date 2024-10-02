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WTA
02 октября 2024, 19:37 | Обновлено 02 октября 2024, 20:40
654
0

Юлия Стародубцева – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине

02 октября 2024, 19:37 | Обновлено 02 октября 2024, 20:40
654
0
Юлия Стародубцева – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

2 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/4 финала украинка сыграет против американки Коко Гофф (США, WTA 6). Поединок пройдет 3-м запуском на корте Capital Group Diamond после встречи Чжан Шуай – Паула Бадоса. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале встретится либо с Чжан Шуай, либо с Паулой Бадосой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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