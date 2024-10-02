Юлия Стародубцева – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине
2 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В 1/4 финала украинка сыграет против американки Коко Гофф (США, WTA 6). Поединок пройдет 3-м запуском на корте Capital Group Diamond после встречи Чжан Шуай – Паула Бадоса. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале встретится либо с Чжан Шуай, либо с Паулой Бадосой.
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