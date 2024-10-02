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Лига чемпионов
02 октября 2024, 18:40 | Обновлено 02 октября 2024, 18:46
2439
6

Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Аталантой

Поединок состоится 2 октября в 19:45 по Киеву

02 октября 2024, 18:40 | Обновлено 02 октября 2024, 18:46
2439
6
Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Аталантой

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Донецкая команда на старте главного еврокубкового клубного турнира сыграла вничью с Болоньей (0:0). Итальянский коллектив на своем поле разделил очки с Арсеналом (0:0).

Главный тренер горняков Марино Пушич назвал стартовый состав на игру.

Шахтер: Ризнык – Бондарь, Грам, Педро Энрике, Матвиенко – Степаненко, Марлон Гомес, Судаков, Крыськив, Зубков – Эгиналдо

Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Швед, Азаров, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевин, Педринью, Невертон

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стартовые составы Шахтер Донецк Аталанта Шахтер - Аталанта Лига чемпионов Марино Пушич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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George Abuladze
Пушич такий самий тренер як Остап Бендер шаховий гройсмейстер
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AK.228
Максимально интересный состав Марина выбрала
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