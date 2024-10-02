Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Аталантой
Поединок состоится 2 октября в 19:45 по Киеву
2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Донецкая команда на старте главного еврокубкового клубного турнира сыграла вничью с Болоньей (0:0). Итальянский коллектив на своем поле разделил очки с Арсеналом (0:0).
Главный тренер горняков Марино Пушич назвал стартовый состав на игру.
Шахтер: Ризнык – Бондарь, Грам, Педро Энрике, Матвиенко – Степаненко, Марлон Гомес, Судаков, Крыськив, Зубков – Эгиналдо
Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Швед, Азаров, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Конопля, Назарина, Кевин, Педринью, Невертон
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