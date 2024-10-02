Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВОРОБЕЙ: «Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству»
Украина. Премьер лига
02 октября 2024, 18:38 |
364
0

ВОРОБЕЙ: «Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству»

Бывший нападающий донецкого Шахтера поделился мнением относительно плохих результатов команды

02 октября 2024, 18:38 |
364
0
ВОРОБЕЙ: «Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству»
Transfermarkt. Андрей Воробей

45-летний экс-нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал журналисту издания «Украинский футбол» возможную отставку главного тренера «горняков» Марино Пушича.

«Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству, но сейчас результата нет. Ближайшие две-три игры в Лиге чемпионов покажут, провальный сезон для «Шахтера» или нет. Тогда и решится судьба Пушича», – сообщил Андрей Воробей.

Андрей Воробей – воспитанник донецкого футбола. К «горнякам» присоединился в 1995 году и был игроком «оранжевых» 12 лет. Всего за «Шахтер» сыграл 219 игр и забил 80 мячей.

По теме:
Шахтер – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Аталантой
Шахтер U19 – Аталанта U19 – 0:3. Фиаско команды Белика. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Марино Пушич Андрей Воробей отставка
Олександр Сільченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Боруссии Д оскорбили УЕФА. Команду могут наказать
Футбол | 02 октября 2024, 12:28 7
ФОТО. Фанаты Боруссии Д оскорбили УЕФА. Команду могут наказать
ФОТО. Фанаты Боруссии Д оскорбили УЕФА. Команду могут наказать

Фаны назвали УЕФА мафией

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала ЧМ по футзалу Украина – Бразилия
Футзал | 02 октября 2024, 05:12 0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала ЧМ по футзалу Украина – Бразилия
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала ЧМ по футзалу Украина – Бразилия

2 октября в 18:00 пройдет матч 1/2 финала чемпионата мира 2024 по футзалу

ОФИЦИАЛЬНО. Щенсны – игрок Барселоны
Футбол | 02.10.2024, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Щенсны – игрок Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Щенсны – игрок Барселоны
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Война | 01.10.2024, 23:21
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Теннис | 02.10.2024, 08:26
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.10.2024, 07:15 3
Бокс
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 15
Футбол
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
01.10.2024, 16:16 27
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
01.10.2024, 06:30
Футбол
«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику
«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику
01.10.2024, 00:32 1
Бокс
Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?
Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?
01.10.2024, 07:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем