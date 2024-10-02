ВОРОБЕЙ: «Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству»

45-летний экс-нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал журналисту издания «Украинский футбол» возможную отставку главного тренера «горняков» Марино Пушича.

«Стоит ли увольнять Пушича? Это решать руководству, но сейчас результата нет. Ближайшие две-три игры в Лиге чемпионов покажут, провальный сезон для «Шахтера» или нет. Тогда и решится судьба Пушича», – сообщил Андрей Воробей.

Андрей Воробей – воспитанник донецкого футбола. К «горнякам» присоединился в 1995 году и был игроком «оранжевых» 12 лет. Всего за «Шахтер» сыграл 219 игр и забил 80 мячей.