«Это наш сезон». Лидер Арсенала обещает выиграть титул АПЛ
Сака считает, что команде пришло время финишировать первыми
Вингер «Арсенала» Букайо Сака убежден, что в нынешнем сезоне у команды есть все, чтобы наконец обойти «Манчестер Сити» в гонке за чемпионский титул АПЛ.
Последние два сезона лондонцы проигрывали сопернику два и пять очков соответственно.
«Не хочу оказывать на нашу команду психологическое давление, но я считаю, что нынешний сезон – наш сезон. Мы выиграем титул АПЛ».
«Последние два года мы были очень близки к чемпионству, но теперь, надеюсь, мы будем лучшими», – сказал Сака.
«Арсенал» не может выиграть чемпионство с 2004 года. Сейчас команда после шести матчей идет третьей с отставанием от «Ливерпуля» в 1 пункт.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2
|Манчестер Сити
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11
|Борнмут
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18
|Кристал Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19
|Саутгемптон
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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