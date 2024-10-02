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Англия
02 октября 2024, 14:33 |
399
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«Это наш сезон». Лидер Арсенала обещает выиграть титул АПЛ

Сака считает, что команде пришло время финишировать первыми

02 октября 2024, 14:33 |
399
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«Это наш сезон». Лидер Арсенала обещает выиграть титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Арсенала» Букайо Сака убежден, что в нынешнем сезоне у команды есть все, чтобы наконец обойти «Манчестер Сити» в гонке за чемпионский титул АПЛ.

Последние два сезона лондонцы проигрывали сопернику два и пять очков соответственно.

«Не хочу оказывать на нашу команду психологическое давление, но я считаю, что нынешний сезон – наш сезон. Мы выиграем титул АПЛ».

«Последние два года мы были очень близки к чемпионству, но теперь, надеюсь, мы будем лучшими», – сказал Сака.

«Арсенал» не может выиграть чемпионство с 2004 года. Сейчас команда после шести матчей идет третьей с отставанием от «Ливерпуля» в 1 пункт.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12 - 2 15
2 Манчестер Сити 6 4 2 0 14 - 6 14
3 Арсенал 6 4 2 0 12 - 5 14
4 Челси 6 4 1 1 15 - 7 13
5 Астон Вилла 6 4 1 1 12 - 9 13
6 Фулхэм 6 3 2 1 8 - 5 11
7 Ньюкасл 6 3 2 1 8 - 7 11
8 Тоттенхэм 6 3 1 2 12 - 5 10
9 Брайтон 6 2 3 1 10 - 8 9
10 Ноттингем Форест 6 2 3 1 6 - 5 9
11 Борнмут 6 2 2 2 8 - 9 8
12 Брентфорд 6 2 1 3 8 - 10 7
13 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
14 Вест Хэм 6 1 2 3 6 - 10 5
15 Ипсвич Таун 6 0 4 2 5 - 10 4
16 Эвертон 6 1 1 4 7 - 15 4
17 Лестер 6 0 3 3 8 - 12 3
18 Кристал Пэлас 6 0 3 3 5 - 9 3
19 Саутгемптон 6 0 1 5 3 - 12 1
20 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6 - 16 1
Полная таблица

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Иван Зинченко Источник: BBC
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