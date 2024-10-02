«Это наш сезон». Лидер Арсенала обещает выиграть титул АПЛ

Вингер «Арсенала» Букайо Сака убежден, что в нынешнем сезоне у команды есть все, чтобы наконец обойти «Манчестер Сити» в гонке за чемпионский титул АПЛ.

Последние два сезона лондонцы проигрывали сопернику два и пять очков соответственно.

«Не хочу оказывать на нашу команду психологическое давление, но я считаю, что нынешний сезон – наш сезон. Мы выиграем титул АПЛ».

«Последние два года мы были очень близки к чемпионству, но теперь, надеюсь, мы будем лучшими», – сказал Сака.

«Арсенал» не может выиграть чемпионство с 2004 года. Сейчас команда после шести матчей идет третьей с отставанием от «Ливерпуля» в 1 пункт.