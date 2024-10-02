Новый тренер Металлурга Запорожье получил задачу на сезон

Запорожский «Металлург», который недавно возглавил Илья Близнюк, уже провел с новыми подопечными первое занятие.

Как стало известно Sport.ua, перед новым главным тренером «металлургов» стоит задача сохранить для Запорожья «прописку» в Первой лиге. В настоящее время «Металлург» занимает восьмое место в группе «Б», набрав пять очков.

В тренерский штаб Близнюка вошли: Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник.

В 2016 году Близнюк уже возглавлял «Металлург».

В очередном туре Первой лиги запорожцы в гостях сыграют с Кремнем.