Экс-вратарь Реала о ситуации Куртуа: «В меня фаны кидали сидения и бетон»

Экс-вратарь Реала и сборной Испании Сантьяго Каньисарес осуждает поведение болельщиков Атлетико, которые бросали различные предметы в кипера Реала Тибо Куртуа, но считает, что сейчас игроки защищены лучше, чем раньше.

«В мое время с вратарями вели себя гораздо хуже, сейчас они чувствуют себя более защищенными. Помню, однажды фаны на стадионе вырвали сидение и с кусками бетона бросили его в меня. Если бы попали – могли и покалечить».

«Что касается Куртуа, то он мог бы не делать то, что сделал (провоцировал фанов – прим), но не нужно смещать акценты. То, как вели себя фаны, это недопустимо».

«И угрозы, и бросание предметов – так себя вести нельзя», – сказал Каньисарес.