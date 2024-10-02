Экс-вратарь Реала о ситуации Куртуа: «В меня фаны кидали сидения и бетон»
Сантьяго Каньисарес стоит на стороне Куртуа
Экс-вратарь Реала и сборной Испании Сантьяго Каньисарес осуждает поведение болельщиков Атлетико, которые бросали различные предметы в кипера Реала Тибо Куртуа, но считает, что сейчас игроки защищены лучше, чем раньше.
«В мое время с вратарями вели себя гораздо хуже, сейчас они чувствуют себя более защищенными. Помню, однажды фаны на стадионе вырвали сидение и с кусками бетона бросили его в меня. Если бы попали – могли и покалечить».
«Что касается Куртуа, то он мог бы не делать то, что сделал (провоцировал фанов – прим), но не нужно смещать акценты. То, как вели себя фаны, это недопустимо».
«И угрозы, и бросание предметов – так себя вести нельзя», – сказал Каньисарес.
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