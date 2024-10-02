25 тысяч в месяц. Кривбасс не мог конкурировать с Карпатами за игрока

По информации журналиста Виктора Вацко, защитник Кривбасса Тимур Стецьков, который отказался продлевать контракт с клубом и был отстранен от работы с командой, имел хорошее предложение от Карпат.

Стецьков получил от криворожского клуба контракт с рекордными условиями в команде, но даже такие финансовые показатели были ниже, чем предложение от львовского клуба.

Сообщается, что условия Карпат были в разы лучше, чем предложение Кривбасса, а львовяне способны платить игрокам 20-25 тысяч долларов в месяц. В криворожской команде таких условий ни у кого нет.

При этом не исключено, что зимой Карпаты попробуют подписать Стецькова, сделав Кривбассу предложение, чтобы получить игрока еще по ходу сезона, а не ждать, когда Тимур перейдет свободным агентом.