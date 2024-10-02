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  4. 25 тысяч в месяц. Кривбасс не мог конкурировать с Карпатами за игрока
Украина. Премьер лига
02 октября 2024, 12:50 |
1506
1

25 тысяч в месяц. Кривбасс не мог конкурировать с Карпатами за игрока

Стецьков еще может оказаться в львовской команде

02 октября 2024, 12:50 |
1506
1
25 тысяч в месяц. Кривбасс не мог конкурировать с Карпатами за игрока
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

По информации журналиста Виктора Вацко, защитник Кривбасса Тимур Стецьков, который отказался продлевать контракт с клубом и был отстранен от работы с командой, имел хорошее предложение от Карпат.

Стецьков получил от криворожского клуба контракт с рекордными условиями в команде, но даже такие финансовые показатели были ниже, чем предложение от львовского клуба.

Сообщается, что условия Карпат были в разы лучше, чем предложение Кривбасса, а львовяне способны платить игрокам 20-25 тысяч долларов в месяц. В криворожской команде таких условий ни у кого нет.

При этом не исключено, что зимой Карпаты попробуют подписать Стецькова, сделав Кривбассу предложение, чтобы получить игрока еще по ходу сезона, а не ждать, когда Тимур перейдет свободным агентом.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Тимур Стецьков Карпаты Львов Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Толян
У кого на фронті є така зп? Виблядки.
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