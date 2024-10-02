Александр ГРИЦАЙ: «От Шахтера много не жду»

Александр Грицай в разговоре со Sport.ua поделился мнением о поединке второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта».

«Честно говоря, в этой встрече от «Шахтера» многого не жду. Все-таки донецкая команда сейчас находится не в лучших кондициях. Что касается «Аталанты», то «бергамаски» тоже идут на 12-м месте в чемпионате Италии. Но они по игре выглядят достаточно внушительно. Хотя они и уступили в этом сезоне «Интеру», «Торино» и «Комо», все же в их активе есть победы над «Лечче» и «Фиорентиной», а также ничья с «Болоньей». Мне кажется, что «Аталанта» сейчас выглядит сильнее «Шахтера». Команда из Бергамо сыграла 1:1 с «Болоньей», но все-таки, по моему мнению, она превосходила соперника. А мы видели, как «Болонья» играла с «Шахтером» и сколько у нее было моментов. Но все равно это ни о чем не говорит, потому что это отдельные поединки. Посмотрим», – сказал Грицай.

Поединок «Шахтер» – «Аталанта» состоится в среду, 2 октября, в Гельзенкирхене. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.