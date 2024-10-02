Определены лучший игрок, тренер и символическая сборная тура УПЛ

По итогам 8-го тура чемпионата Украины лучшим игроком признали хавбека Полесья Алексея Гуцуляка, который оформил гол и результативную передачу в матче с Карпатами.

На неделе стало известно, что Гуцуляк получил вызов в сборную Украины.

Лучшим наставником тура признан тренер Вереса Олег Шандрук. Аутсайдер чемпионата на своем поле сумел остановить Шахтер, сыграв вничью 1:1.

Символическая сборная тура