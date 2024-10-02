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Украина. Премьер лига
02 октября 2024, 13:10 | Обновлено 02 октября 2024, 13:12
347
0

Определены лучший игрок, тренер и символическая сборная тура УПЛ

Шандрука признали лучшим тренером, Гуцуляка – игроком

02 октября 2024, 13:10 | Обновлено 02 октября 2024, 13:12
347
0
Определены лучший игрок, тренер и символическая сборная тура УПЛ
ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк

По итогам 8-го тура чемпионата Украины лучшим игроком признали хавбека Полесья Алексея Гуцуляка, который оформил гол и результативную передачу в матче с Карпатами.

На неделе стало известно, что Гуцуляк получил вызов в сборную Украины.

Лучшим наставником тура признан тренер Вереса Олег Шандрук. Аутсайдер чемпионата на своем поле сумел остановить Шахтер, сыграв вничью 1:1.

Символическая сборная тура

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Украинская Премьер-лига Верес Ровно Олег Шандрук Полесье Житомир Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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