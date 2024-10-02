Украина. Премьер лига02 октября 2024, 13:10 | Обновлено 02 октября 2024, 13:12
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Определены лучший игрок, тренер и символическая сборная тура УПЛ
Шандрука признали лучшим тренером, Гуцуляка – игроком
02 октября 2024, 13:10 | Обновлено 02 октября 2024, 13:12
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По итогам 8-го тура чемпионата Украины лучшим игроком признали хавбека Полесья Алексея Гуцуляка, который оформил гол и результативную передачу в матче с Карпатами.
На неделе стало известно, что Гуцуляк получил вызов в сборную Украины.
Лучшим наставником тура признан тренер Вереса Олег Шандрук. Аутсайдер чемпионата на своем поле сумел остановить Шахтер, сыграв вничью 1:1.
Символическая сборная тура
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