ОФИЦИАЛЬНО. Близнюк стал тренером запорожского Металлурга
Последним местом работы специалиста был Николаев
51-летний украинский специалист Илья Близнюк подписал контракт с запорожским «Металлургом». Как сообщает клубная пресс-служба, вместе с наставником будут работать Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник.
Близнюк начинал свою игровую карьеру в запорожской команде. За запорожцев он отыграл 41 матч и пропустил 51 мяч. Также выступал за днепровский «Днепр», кропивницкую «Зирку» и киевское «Динамо».
В 2016 году он уже тренировал «Металлург» из Запорожья. Также работал в командах Премьер-лиги и Первой лиги на различных должностях.
Свой следующий матч на выезде против кременчугского «Кремня» команда сыграет с новым тренером.
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