ОФИЦИАЛЬНО. Близнюк стал тренером запорожского Металлурга

51-летний украинский специалист Илья Близнюк подписал контракт с запорожским «Металлургом». Как сообщает клубная пресс-служба, вместе с наставником будут работать Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник.

Близнюк начинал свою игровую карьеру в запорожской команде. За запорожцев он отыграл 41 матч и пропустил 51 мяч. Также выступал за днепровский «Днепр», кропивницкую «Зирку» и киевское «Динамо».

В 2016 году он уже тренировал «Металлург» из Запорожья. Также работал в командах Премьер-лиги и Первой лиги на различных должностях.

Свой следующий матч на выезде против кременчугского «Кремня» команда сыграет с новым тренером.