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Украина. Первая лига
02 октября 2024, 12:47 | Обновлено 02 октября 2024, 13:06
297
1

ОФИЦИАЛЬНО. Близнюк стал тренером запорожского Металлурга

Последним местом работы специалиста был Николаев

02 октября 2024, 12:47 | Обновлено 02 октября 2024, 13:06
297
1
ОФИЦИАЛЬНО. Близнюк стал тренером запорожского Металлурга
ФК Металлург. Илья Близнюк

51-летний украинский специалист Илья Близнюк подписал контракт с запорожским «Металлургом». Как сообщает клубная пресс-служба, вместе с наставником будут работать Владимир Полевой, Дмитрий Невмывака, Евгений Проценко и Алексей Мельник.

Близнюк начинал свою игровую карьеру в запорожской команде. За запорожцев он отыграл 41 матч и пропустил 51 мяч. Также выступал за днепровский «Днепр», кропивницкую «Зирку» и киевское «Динамо».

В 2016 году он уже тренировал «Металлург» из Запорожья. Также работал в командах Премьер-лиги и Первой лиги на различных должностях.

Свой следующий матч на выезде против кременчугского «Кремня» команда сыграет с новым тренером.

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Илья Близнюк Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Дмитрий Невмывака Владимир Полевой
Олександр Сільченко Источник: ФК Металлург Запорожье
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Falko
Хтось тут писав недавно, що Близнюк зараз у Москві.
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