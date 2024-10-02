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  4. ФОТО. Фанаты Боруссии Д оскорбили УЕФА. Команду могут наказать
Лига чемпионов
02 октября 2024, 12:28 |
876
5

ФОТО. Фанаты Боруссии Д оскорбили УЕФА. Команду могут наказать

Фаны назвали УЕФА мафией

02 октября 2024, 12:28 |
876
5
ФОТО. Фанаты Боруссии Д оскорбили УЕФА. Команду могут наказать
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики Боруссии Дортмунд во время матча Лиги чемпионов против Селтика развернули на трибунах баннер с надписью «УЕФА Мафия», за что клуб может получить наказание.

Фаны протестуют против нового формата Лиги чемпионов, а также против увеличения количества матчей. На баннере было дописано, что УЕФА волнуют только деньги, а не спорт.

Вчера игроки порадовали своих болельщиков красивым футболом и разгромом соперника 7:1.

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Боруссия Дортмунд УЕФА Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 5
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Istm
де фанати Борусії неправду сказали?
оцінка правильна вже тільки за "спортвнєпалітікі", за спроби хоч якось втягнути болота назад у турніри, хоча б молодіжні.
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+4
Умник
Браво
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0
SHN
Много матчей? Так не ставьте против слабаков основу!
МС,Барса,БД ноют про 2 лишних матча,но со слабаками ставят основу.
Почему не заигрывают резерв?
Вон Интер поставил 50/50.
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0
Андрій Заліщук
потрібно повертати старий формат, недовго буде існувати нинішня швейцарська система
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0
Nick.Grabowski
Молодці - фанати Боруссії.
Повна підтримка та повага за такий сміливий банер. 
А наші "патріотичні" вболівальники все ще цілують мафіозні жопи ОПЗЖ (Суркісам), Коломойському, Буткєвічу (спонсору Януковича) та Партії регіонів (Ахметову), навіть після 2014 та особливо після 2022. 
Хоча УЄФА в порівнянні з нашими олігархами з 1990х - це дитячий садочок за рівнем мафіозності. 
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-4
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