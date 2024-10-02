Лига чемпионов02 октября 2024, 12:28 |
876
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ФОТО. Фанаты Боруссии Д оскорбили УЕФА. Команду могут наказать
Фаны назвали УЕФА мафией
02 октября 2024, 12:28 |
876
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Болельщики Боруссии Дортмунд во время матча Лиги чемпионов против Селтика развернули на трибунах баннер с надписью «УЕФА Мафия», за что клуб может получить наказание.
Фаны протестуют против нового формата Лиги чемпионов, а также против увеличения количества матчей. На баннере было дописано, что УЕФА волнуют только деньги, а не спорт.
Вчера игроки порадовали своих болельщиков красивым футболом и разгромом соперника 7:1.
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Теннис
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01.10.2024, 00:32 1
оцінка правильна вже тільки за "спортвнєпалітікі", за спроби хоч якось втягнути болота назад у турніри, хоча б молодіжні.
МС,Барса,БД ноют про 2 лишних матча,но со слабаками ставят основу.
Почему не заигрывают резерв?
Вон Интер поставил 50/50.
Повна підтримка та повага за такий сміливий банер.
А наші "патріотичні" вболівальники все ще цілують мафіозні жопи ОПЗЖ (Суркісам), Коломойському, Буткєвічу (спонсору Януковича) та Партії регіонів (Ахметову), навіть після 2014 та особливо після 2022.
Хоча УЄФА в порівнянні з нашими олігархами з 1990х - це дитячий садочок за рівнем мафіозності.