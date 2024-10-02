Александр ГРИЦАЙ: «Хоффенхайм? Надежда есть, что динамовцы очки возьмут»

Экс-тренер «Зари» и «Днепра-1» Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о предстоящих матчах «Шахтера» и «Динамо» в еврокубках, а также дал комментарий по поводу голов Артема Довбика за «Рому».

– Александр, какие у вас ожидания от матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта»? Перед этим поединком донецкая команда в УПЛ сыграла 1:1 с «Вересом», а итальянский коллектив в Серии А также расписал мировую 1:1 с предыдущим соперником горняков в ЛЧ «Болоньей».

– Честно говоря, в этой встрече от «Шахтера» многого не жду. Все-таки донецкая команда сейчас находится не в лучших кондициях. Что касается «Аталанты», то «бергамаски» тоже идут на 12-м месте в чемпионате Италии. Но они по игре выглядят достаточно внушительно. Хотя они и уступили в этом сезоне «Интеру», «Торино» и «Комо», все же в их активе есть победы над «Лечче» и «Фиорентиной», а также ничья с «Болоньей». Мне кажется, что «Аталанта» сейчас выглядит сильнее «Шахтера». Команда из Бергамо сыграла 1:1 с «Болоньей», но все-таки, по моему мнению, она превосходила соперника. А мы видели, как «Болонья» играла с «Шахтером» и сколько у нее было моментов. Но все равно это ни о чем не говорит, потому что это отдельные поединки. Посмотрим.

– И также «Аталанта» сыграла вничью 0:0 с «Арсеналом» в первом туре Лиги чемпионов.

– Да-да, стоит отметить, что они не пропустили в поединке с достаточно атакующей командой.

– А что думаете по поводу матча Лиги Европы «Хоффенхайм» – «Динамо»? Киевляне в УПЛ победили «Левый берег» со счетом 3:0, а «Хоффенхайм» в Бундеслиге к 12-й минуте поединка с «Вердером» вел 3:0, но проиграл 3:4 после того, как на 18-й минуте их футболист Нсоки получил красную карточку.

– Одним словом, Бундеслига! Чемпионат Германии – это очень интересный турнир, где постоянно много голов. На данный момент, по тому, что я увидел, «Динамо» выглядит лучше «Шахтера» по качеству игры. Надежда есть, что динамовцы в этой встрече какие-то очки возьмут. Но матч киевляне будут играть на поле «Хоффенхайма». Им будет очень тяжело в этой встрече с немецкой командой. Хотя «Хоффенхайм» и проиграл в этом сезоне «Айнтрахту», «Байеру», а также «Униону», сравнивать чемпионаты Германии и Украины не приходится. Конечно, будем болеть за «Динамо», но посмотрим. Сама игра уже покажет, что будет.

– Как вам победа вашей бывшей команды «Зари» над «Ворсклой» со счетом 2:0? Луганчане впервые выиграли в домашней встрече под руководством Младена Бартуловича, который сейчас исполняет обязанности главного тренера.

– Мне кажется, в этой встрече была закономерная победа «Зари». Да, можно сказать, что где-то была и равная игра. Но по ударам и владению мячом «Заря» обыграла «Ворсклу». Поэтому здесь закономерная победа луганчан.

– Следите за успехами Артема Довбика, которого вы в «Днепре-1» тренировали?

– Конечно, слежу. Я очень рад, что Артем начал забивать за «Рому». Я был уверен в нем. Довбик – форвард высочайшего класса. Голы рано или поздно должны были прийти.

– Как считаете, Довбик под руководством Ивана Юрича продолжит в дальнейшем забивать?

– Насколько мне известно, стиль Юрича отличается от стиля Де Росси. У этих тренеров разные схемы и сама игра их команд отличается. Вероятно, Артем подстроится под требования хорватского специалиста. Дай Бог, у него все будет получаться.

«Шахтер» в среду, 2 октября, сыграет в Гельзенкирхене с «Аталантой», а «Динамо» 3 октября в Хоффенхайме будет противостоять «Хоффенхайму». Оба матча начнутся в 19:45 по киевскому времени.