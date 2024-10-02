Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ГРИЦАЙ: «Хоффенхайм? Надежда есть, что динамовцы очки возьмут»
Лига Европы
02 октября 2024, 12:05 | Обновлено 02 октября 2024, 12:14
57
0

Александр ГРИЦАЙ: «Хоффенхайм? Надежда есть, что динамовцы очки возьмут»

Легенда чемпионата Украины – о ближайших матчах «Шахтера» и «Динамо» на евроарене

02 октября 2024, 12:05 | Обновлено 02 октября 2024, 12:14
57
0
Александр ГРИЦАЙ: «Хоффенхайм? Надежда есть, что динамовцы очки возьмут»
ФК Динамо

Экс-тренер «Зари» и «Днепра-1» Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о предстоящих матчах «Шахтера» и «Динамо» в еврокубках, а также дал комментарий по поводу голов Артема Довбика за «Рому».

– Александр, какие у вас ожидания от матча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта»? Перед этим поединком донецкая команда в УПЛ сыграла 1:1 с «Вересом», а итальянский коллектив в Серии А также расписал мировую 1:1 с предыдущим соперником горняков в ЛЧ «Болоньей».
– Честно говоря, в этой встрече от «Шахтера» многого не жду. Все-таки донецкая команда сейчас находится не в лучших кондициях. Что касается «Аталанты», то «бергамаски» тоже идут на 12-м месте в чемпионате Италии. Но они по игре выглядят достаточно внушительно. Хотя они и уступили в этом сезоне «Интеру», «Торино» и «Комо», все же в их активе есть победы над «Лечче» и «Фиорентиной», а также ничья с «Болоньей». Мне кажется, что «Аталанта» сейчас выглядит сильнее «Шахтера». Команда из Бергамо сыграла 1:1 с «Болоньей», но все-таки, по моему мнению, она превосходила соперника. А мы видели, как «Болонья» играла с «Шахтером» и сколько у нее было моментов. Но все равно это ни о чем не говорит, потому что это отдельные поединки. Посмотрим.

– И также «Аталанта» сыграла вничью 0:0 с «Арсеналом» в первом туре Лиги чемпионов.
– Да-да, стоит отметить, что они не пропустили в поединке с достаточно атакующей командой.

– А что думаете по поводу матча Лиги Европы «Хоффенхайм» – «Динамо»? Киевляне в УПЛ победили «Левый берег» со счетом 3:0, а «Хоффенхайм» в Бундеслиге к 12-й минуте поединка с «Вердером» вел 3:0, но проиграл 3:4 после того, как на 18-й минуте их футболист Нсоки получил красную карточку.
– Одним словом, Бундеслига! Чемпионат Германии – это очень интересный турнир, где постоянно много голов. На данный момент, по тому, что я увидел, «Динамо» выглядит лучше «Шахтера» по качеству игры. Надежда есть, что динамовцы в этой встрече какие-то очки возьмут. Но матч киевляне будут играть на поле «Хоффенхайма». Им будет очень тяжело в этой встрече с немецкой командой. Хотя «Хоффенхайм» и проиграл в этом сезоне «Айнтрахту», «Байеру», а также «Униону», сравнивать чемпионаты Германии и Украины не приходится. Конечно, будем болеть за «Динамо», но посмотрим. Сама игра уже покажет, что будет.

– Как вам победа вашей бывшей команды «Зари» над «Ворсклой» со счетом 2:0? Луганчане впервые выиграли в домашней встрече под руководством Младена Бартуловича, который сейчас исполняет обязанности главного тренера.
– Мне кажется, в этой встрече была закономерная победа «Зари». Да, можно сказать, что где-то была и равная игра. Но по ударам и владению мячом «Заря» обыграла «Ворсклу». Поэтому здесь закономерная победа луганчан.

– Следите за успехами Артема Довбика, которого вы в «Днепре-1» тренировали?
– Конечно, слежу. Я очень рад, что Артем начал забивать за «Рому». Я был уверен в нем. Довбик – форвард высочайшего класса. Голы рано или поздно должны были прийти.

– Как считаете, Довбик под руководством Ивана Юрича продолжит в дальнейшем забивать?
– Насколько мне известно, стиль Юрича отличается от стиля Де Росси. У этих тренеров разные схемы и сама игра их команд отличается. Вероятно, Артем подстроится под требования хорватского специалиста. Дай Бог, у него все будет получаться.

«Шахтер» в среду, 2 октября, сыграет в Гельзенкирхене с «Аталантой», а «Динамо» 3 октября в Хоффенхайме будет противостоять «Хоффенхайму». Оба матча начнутся в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
ГАСПЕРИНИ: «Шахтер не так ценен, как Арсенал, но это значимая команда»
Назаренко сохраняет лидерство в списке бомбардиров по системе гол+пас
Сикан продолжает восстановление и с Аталантой не сыграет
Александр Грицай Динамо Киев Шахтер Донецк
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Футбол | 02 октября 2024, 07:18 8
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти

Андрей готов провести первый матч в сезоне

Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Футбол | 02 октября 2024, 07:55 0
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии

«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить французского специалиста

Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Война | 01.10.2024, 23:21
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ
Футбол | 02.10.2024, 11:09
Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ
Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Футбол | 01.10.2024, 16:16
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Венгерская команда, состоящая только из украинцев, вышла в 4-й раунд Кубка
Венгерская команда, состоящая только из украинцев, вышла в 4-й раунд Кубка
30.09.2024, 18:18 3
Футбол
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:40
Бокс
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
01.10.2024, 19:10 5
Футбол
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
30.09.2024, 17:19 6
Футзал
«Он его потряс...» Валлин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его потряс...» Валлин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
30.09.2024, 10:37
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
30.09.2024, 13:50 8
Футбол
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
30.09.2024, 08:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем