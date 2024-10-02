ГАСПЕРИНИ: «Шахтер не так ценен, как Арсенал, но это значимая команда»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о «Шахтере» накануне сегодняшнего противостояния украинцам в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Шахтер» часто приглашает бразильских игроков, а потом перепродает их. Это клуб второй корзины Лиги чемпионов, который всегда выигрывал кубковые соревнования и хорошо играл против «Болоньи» в первом матче. Они не имеют такой ценности, как у «Арсенала», но это тоже очень значимая команда: чемпионат Украины не сравним с самыми квалифицированными лигами, но традиции и умение выбирать игроков имеют значение. Даже если они моложе, чем в прошлом, с технической и спортивной точки зрения они хорошо подготовлены», – заявил Гасперини.

Матч «Шахтер» – «Аталанта» состоится сегодня в Гельзенкирхене. Стартовый свисток в игре прозвучит в 19:45.