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Украина. Премьер лига
02 октября 2024, 03:17 | Обновлено 02 октября 2024, 04:23
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0

Два футболиста из Нигерии пополнили юношеский состав Кривбасса

Чинеду Самсон Ичоку и Узома Принцевилл Чиджоке будут играть за команду U-19

02 октября 2024, 03:17 | Обновлено 02 октября 2024, 04:23
11
0
Два футболиста из Нигерии пополнили юношеский состав Кривбасса
ФК Кривбасс

Двумя новичками пополнился состав юношеской команды криворожского «Кривбасса» U-19.

Два нигерийских футболиста прибыли в расположение красно-белых. Это 18-летний защитник Чинеда Самсон Ичоку и 19-летний нападающий Узома Принцевилл Чиджоке.

Ичоку родился 6 января 2006 года. Свой футбольный путь начал с 9 лет. С 16 лет занимался футболом в Central Academy from Abuja из столицы Нигерии – города Абуджа (2022–2023). Амплуа: правый защитник. Рост – 182 см. Вес – 75 кг. Рабочая нога – правая.

Узома родился 3 июля 2005 года. Футбольный путь начал с 8 лет в TBC Academy, пробыл там 5 лет. Затем 2 года также занимался в Central academy from Abuja (2020–2022). Амплуа: центральный нападающий. Рост – 180 см. Вес – 78 кг. Рабочая нога – правая.

Молодые футболисты будут выступать за юношескую команду Кривбасс U-19 в аренде с правом выкупа.

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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