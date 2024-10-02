Два футболиста из Нигерии пополнили юношеский состав Кривбасса

Двумя новичками пополнился состав юношеской команды криворожского «Кривбасса» U-19.

Два нигерийских футболиста прибыли в расположение красно-белых. Это 18-летний защитник Чинеда Самсон Ичоку и 19-летний нападающий Узома Принцевилл Чиджоке.

Ичоку родился 6 января 2006 года. Свой футбольный путь начал с 9 лет. С 16 лет занимался футболом в Central Academy from Abuja из столицы Нигерии – города Абуджа (2022–2023). Амплуа: правый защитник. Рост – 182 см. Вес – 75 кг. Рабочая нога – правая.

Узома родился 3 июля 2005 года. Футбольный путь начал с 8 лет в TBC Academy, пробыл там 5 лет. Затем 2 года также занимался в Central academy from Abuja (2020–2022). Амплуа: центральный нападающий. Рост – 180 см. Вес – 78 кг. Рабочая нога – правая.

Молодые футболисты будут выступать за юношескую команду Кривбасс U-19 в аренде с правом выкупа.