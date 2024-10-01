1 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

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Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 35-й минуте счет 2:0 сделал Букайо Сака прямым ударом со штрафного. Кипер парижан Джанлуиджи Доннарумма снова не сумел нормально сконцентрироваться.

❗️ ВИДЕО. И снова ляп Доннаруммы. Арсенал забил второй мяч в ворота ПСЖ



ГОЛ! Букайо Сака, 35 мин.