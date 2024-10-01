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Лига чемпионов
01 октября 2024, 22:43 | Обновлено 01 октября 2024, 22:58
1003
0

ВИДЕО. И снова ляп Доннаруммы. Арсенал забил второй мяч в ворота ПСЖ

Букайо Сака сделал счет 2:0 на 35-й минуте встречи 2-го тура Лиги чемпионов

01 октября 2024, 22:43 | Обновлено 01 октября 2024, 22:58
1003
0
ВИДЕО. И снова ляп Доннаруммы. Арсенал забил второй мяч в ворота ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

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Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 35-й минуте счет 2:0 сделал Букайо Сака прямым ударом со штрафного. Кипер парижан Джанлуиджи Доннарумма снова не сумел нормально сконцентрироваться.

❗️ ВИДЕО. И снова ляп Доннаруммы. Арсенал забил второй мяч в ворота ПСЖ

ГОЛ! Букайо Сака, 35 мин.

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видео голов и обзор Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Лига чемпионов Букайо Сака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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