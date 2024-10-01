ВИДЕО. Ошибка Доннаруммы? Хаверц вывел Арсенал вперед в матче против ПСЖ
Кай отличился на 20-й минуте, ассист оформил Леандро Троссард
1 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
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Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 20-й минуте счет открыл Кай Хаверц. Немец отправил мяч в ворота парижан головой после навеса Леандро Троссарда.
Отметим не самую уверенную и надежную игру Джанлуиджи Доннаруммы на выходе.
❗️ ВИДЕО. Ошибка Доннарумы? Хаверц вывел Арсенал вперед в матче против ПСЖ
ГОЛ! 1:0 Хаверц, 20 мин.
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