ВИДЕО. Ошибка Доннаруммы? Хаверц вывел Арсенал вперед в матче против ПСЖ

1 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

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Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 20-й минуте счет открыл Кай Хаверц. Немец отправил мяч в ворота парижан головой после навеса Леандро Троссарда.

Отметим не самую уверенную и надежную игру Джанлуиджи Доннаруммы на выходе.

❗️ ВИДЕО. Ошибка Доннарумы? Хаверц вывел Арсенал вперед в матче против ПСЖ

ГОЛ! 1:0 Хаверц, 20 мин.