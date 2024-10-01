Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ошибка Доннаруммы? Хаверц вывел Арсенал вперед в матче против ПСЖ
Лига чемпионов
01 октября 2024, 22:27 | Обновлено 01 октября 2024, 22:51
907
2

ВИДЕО. Ошибка Доннаруммы? Хаверц вывел Арсенал вперед в матче против ПСЖ

Кай отличился на 20-й минуте, ассист оформил Леандро Троссард

01 октября 2024, 22:27 | Обновлено 01 октября 2024, 22:51
907
2
ВИДЕО. Ошибка Доннаруммы? Хаверц вывел Арсенал вперед в матче против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 20-й минуте счет открыл Кай Хаверц. Немец отправил мяч в ворота парижан головой после навеса Леандро Троссарда.

Отметим не самую уверенную и надежную игру Джанлуиджи Доннаруммы на выходе.

❗️ ВИДЕО. Ошибка Доннарумы? Хаверц вывел Арсенал вперед в матче против ПСЖ

ГОЛ! 1:0 Хаверц, 20 мин.

По теме:
Львы спасли игру. ПСВ и Спортинг разошлись миром в Лиге чемпионов
Могли забивать больше. Судьбу матча Байер – Милан в ЛЧ решил один гол
Реабилитировались за первый тур. Барселона уничтожила Янг Бойз в ЛЧ
Леандро Троссард Джанлуиджи Доннарумма Кай Хаверц видео голов и обзор Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПУШИЧ: «Аталанта играет в специфический футбол. Будет битва тактик»
Футбол | 01 октября 2024, 22:23 10
ПУШИЧ: «Аталанта играет в специфический футбол. Будет битва тактик»
ПУШИЧ: «Аталанта играет в специфический футбол. Будет битва тактик»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с «Аталантой»

Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Футбол | 01 октября 2024, 06:59 6
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?

Рейтинг возглавил бразилец Алиссон

Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Футбол | 01.10.2024, 06:23
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Бокс | 01.10.2024, 00:12
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 01.10.2024, 23:01
Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
ПСЖ нужен Лунин, Доннарумма не тянет.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
30.09.2024, 10:48 7
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 15
Футбол
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 7
Футбол
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
30.09.2024, 08:27 5
Футбол
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
30.09.2024, 14:10 2
Футзал
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
30.09.2024, 19:47 6
Футзал
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем